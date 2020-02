Adam Levine zegt sorry tegen fans: ’Ik heb jullie laten zitten’

Het optreden werd donderdagavond live uitgezonden op de Chileense televisie en kwam Maroon 5 op flink wat kritiek te staan in het Zuid-Amerikaanse land. Een van de kritiekpunten was dat Levine ongeïnteresseerd het optreden afwerkte.

De zanger is zijn fans een verklaring schuldig, vindt hij. Hij legt in de excuusvideo uit dat het geluid in zijn oortje niet goed was, waarop hij onprofessioneel reageerde. „Als band spelen we heel wat shows en steeds proberen we ons uiterste best te doen. Als zich technische problemen voordoen, dan probeer ik te focussen op zingen. Daar worstelde ik gisteravond mee. Ik heb jullie laten zitten en daar bied ik mijn excuses voor aan.”

Maroon 5 treedt vrijdagavond op in Santiago en probeert het daarmee goed te maken voor de Chileense fans.