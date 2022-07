’The Queen’s Gambit-actrice Anya Taylor-Joy is getrouwd’

Vlak na het huwelijk vloog McRae door naar Australië om de film Furosia op te nemen, de prequel van Mad Max: Fury Road. Bronnen in de intieme kring van het stel onthullen dat er nog een grotere ceremonie zal plaatsvinden wanneer de twee terugkeren naar de Verenigde Staten.

De geruchten dat de twee verloofd zouden zijn staken vorige maand al de kop op toen Taylor-Joy op straat werd gespot met een diamanten ring aan haar ringvinger. Hoewel het stel hun relatie maar wat graag onder de radar houdt, wordt verondersteld dat het paar nu een jaar aan het daten is. De twee maakten hun debuut op de rode loper op de afterparty van de Vanity Fair Oscars in februari.

In maart vertelde de actrice aan de Britse Vogue: „Ik zei laatst tegen mijn vriend dat hij mijn hobby is. Ik heb eindelijk iemand gevonden die graag in stilte met mij aan het lezen is. We zijn eigenlijk 80 jaar en zeven jaar tegelijk, het werkt heel goed.”