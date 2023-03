Stage Entertainment sluit onderzoek naar Danny de Munk

In een reactie op het besluit laat het productiehuis weten dat het de afgelopen tijd kennis heeft genomen van de informatie die hen is aangereikt. „We hebben gesprekken gevoerd met de meldsters en met Danny. We hebben aandachtig geluisterd en inzicht gekregen in de verhalen, ervaringen en context. Daarbij zijn ook onze gesprekken met en adviezen van externe adviseurs, zoals MORES en De Vertrouwenspersoon, van belang geweest. We hebben de informatie zorgvuldig bekeken en advies ter harte genomen bij het beoordelen van de cultuur die er tegenwoordig heerst binnen onze producties.”

Na oproepen van Stage in 2022 om naar voren te komen met informatie met betrekking tot voorvallen uit de Ciske de Rat-productie uit 2007/2008, zijn een paar reacties gekomen, die verschillende voorvallen beschrijven en ook verschillende versies geven van de voorvallen. „We verwachten vooralsnog niet dat verdere acties tot meer duidelijkheid zullen leiden of zaken aan het licht zullen brengen waartegen we nu nog gerichte (juridische) stappen kunnen ondernemen, of die zullen leiden tot een andere aanpak wat betreft de huidige cultuur binnen onze producties. Op dit moment zien we, op grond van de bij ons beschikbare informatie, dan ook geen verdere stappen voor ons vanuit onze rol als voormalige werkgever in 2007/2008.”

’Eerherstel’

De Munk laat via zijn advocaat Royce de Vries weten het beëindigen van onderzoek, na de eerdere seponering van de aangifte door het OM, te zien als „een belangrijke tweede stap richting eerherstel.”

In juni vorig jaar kwam naar buiten dat een vrouw aangifte van verkrachting heeft gedaan tegen De Munk. Het slachtoffer zou zo’n vijftien jaar geleden nauw met hem hebben samengewerkt bij de musical Ciske de Rat. De Munk heeft de beschuldigingen van de vrouw altijd ontkend. Wel gaf hij toe met haar te hebben gezoend. De artiest sprak van een valse aangifte en deed daarom een tegenaangifte.

Het getuigenverhoor van de vrouw die de aangifte tegen De Munk deed, gaat op verzoek van De Munk wel door. Donderdag wordt zij achter gesloten deuren gehoord door de rechtbank van Amsterdam. De zanger wordt dan zelf ook gehoord.