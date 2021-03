Nieuwe Star Trek-film in de maak

Kalinda Vazquez is de eerste vrouw die het scenario voor een Star Trek-film schrijft. Zij werkte eerder aan series als Fear The Walking Dead, Runaways, Once Upon A Time en Nikita. Volgens The Wrap komt zij uit een familie van ’Trekkies’: haar voornaam dankt de schrijver aan een personage uit de Star Trek-serie uit de jaren 60.

Afgelopen zomer zette studio Paramount nog een Star Trek-project in de koelkast. Dat ging om de film die Noah Hawley, de man achter series Legion en Fargo, zou gaan maken. Dat epos moet het vierde deel worden in de meest recente reeks, en er gingen geruchten dat Chris Pine terug zou keren in zijn rol als Captain James T. Kirk en ook Zachary Quinto en Zoe Saldana weer van de partij zouden zijn als Spock en Nyota Uhura.