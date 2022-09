Omstreden Lil Kleine in België weer op het podium na afgelaste show in Nederland

Lil Kleine Ⓒ ANP/HH

Lil Kleine heeft in België weer opgetreden, nadat zijn show op het Nederlandse festival Titak afgelopen weekend was afgezegd vanwege ophef over zijn komst. De rapper, die onder vuur ligt vanwege beschuldigingen van mishandeling, trad in de nacht van zaterdag op zondag op in Club EXO in Sint-Niklaas. Op Instagram deelt hij video’s van de show en is te zien dat hij onder meer zijn hit Drank en Drugs liet horen.