Het kostte even wat tijd om de grote teleurstelling te verwerken, toen in maart de beslissing viel om het Eurovisie Songfestival een jaar uit te stellen. Ook de geplande theatertour van Jeangu Macrooy ging niet door. Maar nu staat hij alsnog op het podium. „Dat is echt superfijn, ik krijg er veel energie van.”