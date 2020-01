Filmrecensie: ‘Il testimone invisible’ ✭✭

Een sessie met een topadvocate moet uitkomst bieden. Waarbij zij van hem in het Italiaanse Il testimone invisible absolute openheid eist. De tijd tikt, maakt de advocate (Maria Paiato) hem duidelijk. Hij mag dan wegens een vormfout op vrije voeten zijn, een nog anonieme getuige staat op het punt om alles wat er gebeurd is uit de doeken te doen. Gedecideerd ontwart zij daarom het web van leugens waarin Adriano (Riccardo Scamarcio) verstrikt is geraakt. Is hij inderdaad het relatief onschuldige slachtoffer van één ongelukkige keuze? Of heeft hij meer op zijn kerfstok?

Flashbacks

Het gesprek met de advocate leidt in deze misdaadfilm tot een lange reeks van subjectieve flashbacks, die steeds weer veranderen wanneer zij haar cliënt op een onwaarheid betrapt. Aanvankelijk maakt dat Stefano Mordini’s filmvertelling best boeiend. Tot hij maar konijnen uit zijn hoge hoed blijft toveren, die hij vervolgens zonder veel omhaal de nek omdraait. De plotgaten in Il testimone invisible worden daardoor telkens groter. Net als ons ongeloof.