Billie Lourd bevallen van zoon

De kleine jongen is vernoemd naar zijn beroemde oma, Billies moeder Carrie Fisher. De actrice en haar verloofde Austen Rydell noemden hun zoontje Kingston Fisher Lourd Rydell. Op het kiekje dat Billie donderdag op Instagram deelde van de voetjes van haar zoon, lijkt het ook of hij een Star Wars-outfit draagt. Carrie werd in 1977 wereldberoemd met haar rol als Prinses Leia in de filmreeks.

In juni maakte Billie bekend dat Austen haar ten huwelijk had gevraagd. De twee kregen in 2015 iets met elkaar maar de relatie liep toen stuk. De actrice was in de periode waarin haar moeder Carrie en haar oma Debbie Reynolds een dag na elkaar stierven samen met acteur Taylor Lautner. Na haar breuk met de Twilight-ster keerde Billie weer terug bij haar oude liefde.