Patricia Paay maakt werk van sekspop

In de brief eist Paay dat Vlemmix een op haar lijkende pop niet produceert of op de markt brengt. Binnen 24 uur moet Vlemmix dat bevestigen aan haar advocaat Langelaar. Mocht hij wel doorgaan met zijn project, dan starten ze onmiddellijk een kort geding, laat Langelaar weten. Ook moet Vlemmix zorgen voor een bericht in de media waaruit duidelijk blijkt dat Patricia Paay nooit bij zijn voornemen betrokken is geweest en er nooit haar medewerking aan heeft verleend. Openlijke excuses worden daarbij van hem verwacht.

De advocaat vindt het gedrag van Vlemmix getuigen van ’een respectloosheid die geen grenzen kent’ en die totaal voorbijgaat aan de gevoelens van Patricia Paay, die nu juist weer aan het opkrabbelen is na alle commotie van de laatste tijden. De schade is dan ook al geleden en daarvoor eist de advocaat een fikse schadevergoeding. Verstandig doet Vlemmix eraan om het geëiste bedrag direct over te maken, anders kan hij in een kort geding een nog veel hogere schadevergoeding verwachten.

Eerder liet Patricia Paay al weten het plan van de Eindhovense ondernemer om een sekspop te maken die op haar lijkt, belachelijk te vinden. „Ik ga met mijn advocaat zitten en ze zullen van mij horen”, reageerde ze toen. Vlemmix zelf zag niet in wat hij verkeerd gedaan had en gaf aan altijd een groot fan van haar te zijn geweest. „Ik heb ontzettend veel respect voor haar.”

Dat respect zal hij nu dan wel binnen 24 uur in de praktijk moeten brengen.