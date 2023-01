’Kylie Jenner en Travis Scott wéér uit elkaar’

„Kylie en Travis zijn weer uit elkaar. Ze zouden de feestdagen samen doorbrengen, maar in plaats daarvan ging zij naar Aspen met haar familie en vrienden”, aldus de insider. „Dit is zo vaak gebeurd, ze staan erom bekend uit elkaar te gaan en dan weer samen te komen. Maar ze blijven altijd vrienden en geweldige co-ouders.”

De twee hebben sinds 2017 een knipperlichtrelatie. In 2019 ging het stel uit elkaar, om later tijdens de coronapandemie weer bij elkaar te komen. De 25-jarige Jenner en de 31-jarige Scott hebben samen een dochtertje en een zoontje. Zij werden in februari 2018 en 2022 geboren.