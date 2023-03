Premium Het beste van De Telegraaf

Verdacht van aanranding en oplichting: dit is de reputatie van ’problem child’ Jake Paul

Door Onze redactie Kopieer naar clipboard

Ⓒ Getty Images

Nu het schaatsseizoen erop zit, geniet Jutta Leerdam van haar welverdiende rust aan de andere kant van de wereld. En dat doet ze niet alleen. Jutta is tijdens haar vakantie in Miami gespot met de wereldberoemde YouTube-ster Jake Paul aan haar zijde. Het is een opmerkelijk duo. Waar Jutta een onberispelijke reputatie heeft, is de bijnaam van Jake niet voor niets The Problem Child.