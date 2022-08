Kijkje in horrorkeuken in griezelkomedie ’Coupez!’

Het nepbloed spat van het scherm in Coupez!, een film die eigenlijk Z zou heten, naar de zombies die erin figureren. Op verzoek van Oekraïense cineasten, die er een berucht Russisch strijdsymbool in zagen, werd die titel echter veranderd.

Voor de derde keer gunt de Franse Oscarwinnaar Michel Hazanavicius (The Artist) ons in Coupez! een kijkje achter de schermen. Remi (Romain Duris) speelt een regisseur die van snel en goedkoop zijn handelsmerk heeft gemaakt. Als hij wordt benaderd door een Japanse financier voor een stream van een zombiefilm die ’live’ wordt gedraaid, laat hij zich door zijn producent overhalen ja te zeggen.

Pas later in de film word duidelijk dat er vanaf het begin al problemen waren. Onder meer door het beperkte budget dat Remi ter beschikking kreeg, het cultuurverschil met zijn opdrachtgever en de loze pretenties van zijn hoofdrolspeler (Finnegan Oldfield). Tot overmaat van ramp gooit ook zijn labiele echtgenote (Bérénice Bejo) - die ooit stopte met acteren omdat zij zichzelf compleet in haar rollen verloor - nog wat olie op het vuur.

Michel Hazanavicius baseerde zich op de Japanse cultfilm One cut of the dead en (2017) spint de onderliggende grap vermakelijk uit. Als kijker begin je daardoor gaandeweg iets van waardering te voelen over de filmbagger die eerder over je werd uitgestort.

✭✭✭✩ (3,5 sterren uit 5)