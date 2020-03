Youp van ’t Hek besmet met coronavirus

De cabaretier is opgenomen in het ziekenhuis, en de artsen hebben de situatie vooralsnog onder controle.

„Wij verzoeken u de familie met rust te laten zodat zij alle aandacht aan het herstel van Youp kunnen geven”, aldus de verklaring van het management, dat vooralsnog ook geen verdere informatie kan geven over de situatie, laten het aan De Telegraaf weten.

’Coronagrapjes’

In zijn columns in het NRC heeft de beroepsgrappenmaker herhaaldelijk over het coronavirus geschreven. Begin februari kampte hij zelf nog met griep en schreef daar in zijn column over: „En dan krijg je mondkapmopjes en coronagrapjes over je heen.” Het ging binnen een paar dagen beter met de cabaretier.

Later schreef hij geheel in zijn eigen stijl dat hij de berichtgeving over het coronavirus meer dan zat was. „Ik kan tv kijken en naar nationale virusdeskundigen gaan luisteren, maar ik kan geen virusdeskundige meer zien. Laatst wenste ik ze zomaar op een zwart moment allemaal een virus. Het schoot mijn boze hoofd uit. Ik schrok van die gemene gedachte en nam alles onmiddellijk terug. Maar, dacht ik toen ik bij zinnen was, ze mogen wel iets minder op tv. Ze zijn er nu vaker op dan Peter R. de Vries en Eus samen. En ze zeggen stuk voor stuk wat we al weken weten.”

Paniek

In zijn column van vorige week schreef hij dat het coronavirus ’helemaal niet valt af te schermen’. „En er zullen wat doden vallen.” Het zorgde niet voor paniek bij de beroepskomiek. „Ach ja, de wereld. Iedereen in paniek. Behalve ik. Ik ben vrolijk. Waarom? Omdat de rector van Vindicat Floris heet. Dat kan ik niet uitleggen, maar dat vind ik zo godvergeten geestig.”