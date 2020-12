Gitaren Eddie van Halen leveren tonnen op

Het veilingstuk dat het meeste opleverde, was een gitaar die Van Halen in 1991 samen met zijn gitaarontwerper heeft gebouwd als cadeau voor een vriend.

Het instrument ging voor 231.250 dollar (zo’n 190.000 euro) van de hand. De kleine gitaar die een jonge versie van Van Halen bespeelde in de videoclip van het nummer Hot For Teacher uit 1984 leverde 50.000 dollar (ruim 40.000 euro) op. Voor een elektrische gitaar uit de EVH Charvel Art Series had een bieder 140.800 dollar (116.000 euro) over.

Ⓒ Getty Images

De in Nederland geboren rocker overleed in oktober op 65-jarige leeftijd na een jarenlang gevecht tegen kanker. Het plan om de instrumenten te veilen was al voor zijn dood gemaakt. Het veilinghuis liet eerder weten het een eer te vinden om de instrumenten te mogen veilen van ’een van de grootste en meest begaafde gitaarhelden’.