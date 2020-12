Ariana Grande verrast ziekenhuispatiënten met kerstcadeaus

Ariana stuurde cadeaus en Amazon-vouchers naar het kinderziekenhuis in Los Angeles en naar twee ziekenhuizen in Manchester. De stad in het Verenigd Koninkrijk heeft een speciale plaats in Ariana’s hart nadat een terrorist in 2017 een bom tot ontploffing bracht tijdens een concert van haar in de Manchester Arena. Daarbij kwamen destijds 22 mensen om en raakten meer dan vijfhonderd anderen gewond.

Ouders met kinderen op de neonatale intensive care van beide ziekenhuizen werden deze week ook getrakteerd op cadeautjes. De ouders ontvingen onder meer dekens, gezichtscrèmes en lotions.

Het ziekenhuis in Los Angeles deelde op Instagram een aantal foto’s van kinderen die de pakjes in ontvangst namen. Op een kaartje dat erbij zat had het koppel een kerstwens geschreven. „Fijne feestdagen! Liefs, Ariana Grande en Dalton Gomez”, stond erop.