MAFS-Monique weer gelukkig in de liefde

Op haar Instagram schrijft Monique dolgelukkig over haar nieuwe liefde: „De man die mij laat lachen, liefde laat voelen zoals het bedoeld is, alle aandacht geeft, enorm lief voor mij is en de man die mij het geloof in echte liefde terug heeft gegeven en de vlinders in mijn buik iedere dag laat fladderen.” Ze laat in het midden hoe de man heet die haar hart sneller doet kloppen.

(Tekst gaat verder onder de foto.)

Ⓒ Instagram

Bekijk ook: Zo reageert Monique uit MAFS op de geruchten dat Aron een nieuwe vriendin heeft

Hoewel Aron en Monique ogenschijnlijk een perfecte match leken in het programma en veel plezier hadden tijdens de huwelijksreis en koppelsweekend als stel, besloten de twee om een punt achter hun huwelijk te zetten. Dat Monique een half jaar later een andere man in haar leven zou krijgen, zag ze dan ook totaal niet aankomen. „Maar geloof mij: als je het tegenkomt dan voel je dat alles klopt en als het dan ook nog eens wederzijds is dan is dat een heerlijk gevoel!”, aldus Monique.