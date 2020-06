Zangeres Stefania: geen Songfestival, wel diploma!

„Geslaagd!”, schrijft Stefania op Instagram bij een foto waarop ze de vlaggen van Nederland en Griekenland uit haar slaapkamerraam hangt. „Na het annuleren van het songfestival besloot ik om me volledig op mijn schoolwerk te storten om toch te proberen mijn diploma te halen. Mijn quarantainedagen waren gevuld met het inhalen van lessen, lezen en proefwerken maken. Maar vandaag kan ik eindelijk zeggen: ik heb het gehaald!”, zegt zeventienjarige zangeres trots. „Hard werken loont.”

Stefania kan zich nu in alle rust voorbereiden om volgend jaar alsnog naar het songfestival te gaan. De Utrechtse is door de verantwoordelijke omroep in Griekenland opnieuw geselecteerd.