Joost Prinsen werkt aan boek over rouw na overlijden vrouw

„Ik heb veel steun gehad aan brieven die ik heb geschreven met cabaretier Kees Torn toen ze op sterven lag, en nadat zij overleden was”, vertelde Prinsen. „En ik heb veel columns geschreven over haar sterfbed en de periode daarna. Ik wilde daar iets méér mee doen.”

In het boek vertelt hij hoe de rouw hem op de vreemdste momenten overvalt. „Toen ik bijvoorbeeld belde om een betaling stop te laten zetten. Dat kon alleen maar als ik een overlijdensakte opstuurde.” Ook reflecteert Prinsen op het zelfmedelijden dat gepaard gaat met rouwen.

„Je krijgt een heel andere relatie met je kinderen. Of met seks. Want voor het eerst in vijftig jaar ben ik weer een vrije jongen. Dat is heel raar.” Het is nog niet bekend wanneer Na Emma moet verschijnen.

Emma overleed begin januari na een kort ziekbed op 73-jarige leeftijd.