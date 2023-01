Premium Het beste van De Telegraaf

’Ze is wat langer gebleven dan ze welkom was’ Gillian Anderson werd ’achtervolgd’ door geest Margaret Thatcher

Ⓒ Getty Images

Ze werd bekend door haar rol in The X-Files, maar Gillian Anderson heeft nu ook in het echte leven een bizarre gebeurtenis meegemaakt die met gemak in de serie had kunnen zitten. De actrice wordt, sinds zij voor de populaire Netflix-show The Crown in de huid van Margaret Thatcher kroop, achtervolgd door de geest van de voormalig premier van het Verenigd Koninkrijk. Lukt het Anderson net als in The X-Files ook nu de zaak op wetenschappelijke manier te benaderen?