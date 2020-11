Lof voor Sven Kockelmann na wegvallen verbinding

Kockelmann zou voor het programma 1 op 1 een gesprek met Gommers hebben over de actuele stand van zaken op het gebied van de coronabesmettingen. Bij aanvang van het gesprek viel de lijn met Gommers opeens weg.

„Het is toch niet vrijdag de 13e”, begon Kockelmann zijn monoloog, die vervolgens via het cv van Diederik Gommers en een betoog over de situatie van jongeren in coronatijd uitliep in een verslag van de tocht die Gommers naar een andere studio aflegde. „Hij loopt nu van de ene naar de andere kamer, maar de verbinding blijft haperen. Dan proberen we telefonisch contact te krijgen; hij heeft vast wel een telefoon bij de hand.”

Op sociale media kreeg Kockelmann veel lof voor zijn spontane spraakwaterval. „Wat is Kockelmann toch een held”, schrijft een collega op Twitter. „Ieder ander zou ’n plaatje instarten, maar Sven praat zonder haperen op informatieve wijze bijna vijf minuten zendtijd vol.” Ook wordt de interviewer een ’echte vakman’ genoemd.