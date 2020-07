Dood en treurnis in ijskoud Dresden

Eten is er nauwelijks, verwarming niet, kleding niet – in feite is er zo ongeveer niets in de Sovjet-bezettingszone, die later de DDR zal worden.

En er moet met die Sovjets worden samengewerkt, ook als er lijken (of delen daarvan) opduiken van officieren uit hun rangen. Zoals met de leider van het militaire bewind (SMAD), kolonel Medvedev, of ministerie van Interne Zaken-baas Ovtscharov, wiens methoden weinig verschillen van die van de Gestapo. Met beiden is het oppassen, meebewegen, tegenstribbelen als het kan.

De zaken worden voor Heller langzamerhand duidelijker als er een bar/bordeel voor de Sovjets in de hens gaat. Uitbater Gutmann van dit etablissement, de Schwarze Peter, speelt een uiterst dubieuze rol. Langzaam drukt de volhoudende Heller zijn wil door en komt hij uiteindelijk tot de kern.

Net als in Goldammers debuut, De vuurzee, speelt Dresden in al zijn drama en verdoemenis een hoofdrol in dit tweede boek. En dat in een verwarrende tijd, waarbij er duidelijke overeenkomsten zijn met de recente romans van Tomas Ross in Den Haag.

Karton als inlegzolen

Er is alle aandacht voor het verval van de stad Dresden en voor de treurige details van het dagelijkse leven. De hortende ritjes met de tram. Een Opel Blitz-truck met houtgasinstallatie. Van karton als inlegzolen tot elke dag meelsoep eten.

Maar zeker ook van de tegenstelling tussen vroeger en nu: de oude nazi’s die nog overal rondhangen („Onder Adolf hadden we altijd boter!”) tot de nieuwe heersers (met als schrijnend feitje de overvloed in hun officierskantine). Van de mensen die de overstap van oud naar nieuw hebben gemaakt tot de mensen die in het oude zijn blijven hangen: „Er zijn nog een heleboel van ons. Waarachtige Duitsers!” Hier komt ook de titel van het boek vandaan, in een tirade van Ovtscharov.

En naast alle ellende is er ook de ontroering. Vooral de zo gewenste, maar moeizame hereniging met zoon Klaus, terug van het Oostfront, en een hulppakket van tweede zoon Edwin, die in het Westen woont, hakken erin bij Max Heller en zijn vrouw Karin. En het slot krijgt een draai waarbij menigeen een traantje zal laten.

IJzersterk vervolg - tussen wanhoop en hoop - op Goldammers eersteling.

✭✭✭✭