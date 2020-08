Wereldkerstcircus slaat noodgedwongen jaar over...

Het Wereldkerstcircus in KoninklijkmTheater Carré Ⓒ NATHAN REINDS

Er kwam voor HENK VAN DER MEYDEN en zijn vrouw MONICA op schokkende wijze een einde aan de tot dusver laatste editie van hun beroemde Wereldkerstcircus in Koninklijk Theater Carré. Tijdens een van de laatste voorstellingen vielen twee acrobaten tijdens hun spectaculaire act uit de nok van het monumentale circusgebouw aan de Amstel. Even leek het erop dat KRISTINA VOROBEVA door een dwarslaesie nooit meer zou kunnen lopen, maar ineens keerde het gevoel in haar benen terug. Dinsdag deelden zij en haar man RUSTEM, met wie ze Sky Angels vormt, alweer foto’s van haar eerste wandeling (!) door hun woonplaats Berlijn