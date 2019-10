Kevin Spacey ontsnapt ook aan laatste rechtszaak: beschuldiger dood

De zaak kwam van een masseur die stelde dat Spacey hem ongepast aanraakte tijdens een massagesessie in zijn huis in Malibu in oktober 2016. De acteur zou hem tweemaal gedwongen hebben zijn geslachtsdeel vast te pakken. In 2018 deed de masseur aangifte.

Als verklaring wordt gesteld dat de beschuldigingen tegen Spacey niet bewezen kunnen worden zonder de deelname van de masseur, meldt Daily Mail.

Het overlijden van de masseur werd in september bekend, maar toen was nog niet bekend hoe het verder zou gaan met de rechtszaak. Het is niet duidelijk hoe de man is overleden.

Kevin Spacey probeerde eerder tekende protest aan tegen het feit dat de aanklacht anoniem werd ingediend. Maar in mei bepaalde een rechter deze klacht van Spacey ongegrond.

De zaak van de masseur was de enige nog lopende rechtszaak tegen Spacey. Meerdere mannen meldden in diverse media seksueel onheus te zijn bejegend door de ster, maar konden hun claims niet staven met bewijs of wilden niet in openbaarheid treden met hun grieven.

