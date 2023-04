André Hazes komt met nieuwe single en show in Ahoy

Het concert op 25 november is zijn eerste solo-optreden sinds lange tijd. „Deze zaal heeft een speciaal plekje in mijn hart. Na de afgelopen periode denk ik dat ik het komende concert zo anders ga beleven. Ik kan niet wachten om dit samen met mijn fans te gaan vieren”, laat de zanger weten. De kaartverkoop start donderdagochtend.

Deel van mij is het eerste nieuwe werk van Hazes in twee jaar. De single is een voorproefje op het album Op mijn lijf geschreven, dat later dit jaar verschijnt. „Ik maak nu de muziek die ik echt zelf van binnen voel, ik ben zo blij met deze nieuwe sound en ik hoop dat mijn fans dat ook zullen zijn.”

De zanger maakte vorige maand zijn comeback op het podium tijdens de shows van Holland zingt Hazes. Hazes stopte in het najaar van 2021 met optreden vanwege een burn-out. Later vertelde hij dat hij ook kampte met verslavingen. Inmiddels is Hazes afgekickt.