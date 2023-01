Premium Het beste van De Telegraaf

Entertainer Arno van der Heyden (61) overleden: ’Ik ben de hofnar, niet de koning’

Door Marijke Brouwer

De levenslust straalde van hem af; waar Arno van der Heyden was, was jeu en vertier. Dat zou altijd blijven, daar ging hij vanzelfsprekend van uit. Maar hij werd ziek. De geliefde zanger, acteur en entertainer uit Groningen is vrijdag op 61-jarige leeftijd overleden.