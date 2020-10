WIDM: Waar Ron is, gaat het mis

Ⓒ AvroTros

Tijdens de zesde aflevering van het jubileumseizoen Wie is de Mol? stond de kandidaten een dubbele executie te wachten. De grote vraag was of ze die met zijn vieren of zijn zessen zouden ondergaan. Het werd de pijnlijkste optie, waarbij Nikkie en Tygo heel goed wegkwamen.