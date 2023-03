Premium Het beste van De Telegraaf

Tv-coryfee ziet deelname als geschenk Jan Slagter vreemde eend in De Verraders: ’In een bepaald format geduwd’

Door Patricia Cortie Kopieer naar clipboard

„ik word in een bepaald format geduwd”, zegt Omroep MAX-baas Jan Slagter. Ⓒ Foto’s Jasper Suyk

Op zijn 69e verjaardag, vrijdag, mag Nederland gaan meegenieten met ’de ervaring die hij nóóit had willen missen’. Jan Slagter is te zien in een nieuw tv-seizoen van De Verraders. „Tijdens de opnames belde ik iedere avond met mijn vrouw. Zij dacht af en toe wel: jee, wat is er met die Jan aan de hand?”