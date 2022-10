Vrekken en divagedrag: deze sterren zijn niet geliefd in restaurants

Sterren

Glennis Grace: ’Ik heb Jumbo-medewerker duw in gezicht gegeven’

Glennis Grace heeft dinsdagavond in Jinek tekst en uitleg gegeven over de uit de hand gelopen ruzie begin dit jaar in een Jumbo-supermarkt in Amsterdam. „Ik ben hier niet om mezelf te verdedigen. Ik begrijp heel goed wat mensen hebben gevoeld. Het is verschrikkelijk.”