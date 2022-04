’Harry en Meghan welkom op balkon tijdens feestje Queen’

Dat komt omdat Harry en Meghan, die vrijdag afreisden naar Den Haag om de Invictus Games bij te wonen, geen officiële taken meer verrichten voor de koninklijke familie. Het stel heeft de afgelopen jaren afstand gedaan van hun koninklijke titels en al hun koninklijke taken neergelegd. Daardoor zouden zij geen centrale rol meer mogen innemen bij de festiviteiten.

De Sussexes zouden bijvoorbeeld niet aanwezig mogen zijn bij Trooping the Colour, een ceremonie ter ere van de verjaardag van de Queen. Wel mogen zij verschenen op familie-evenementen, zoals bij de dienst in de St Paul’s Cathedral en op het balkon tijdens de overvlucht van de Britse luchtmacht.

Bliksembezoek

Afgelopen donderdag brachten Harry en Meghan, als tussenstop van hun reis naar Nederland, een bliksembezoek aan koningin Elizabeth, prins Charles en hertogin Camilla op Windsor Castle. Het was voor de prins de eerste keer sinds de begrafenis van zijn Philip, een klein jaar geleden, dat hij met het drietal in één ruimte was. Meghan zag haar schoonfamilie voor het laatst in maart 2020, kort voordat het stel verhuisde naar Noord-Amerika.

Het vierdaagse feestweekend ter ere van het zeventigjarig jubileum vindt volgend jaar plaats van 2 tot en met 5 juni. De dan 96-jarige vorstin probeert zoveel mogelijk evenementen bij te wonen, maar het is de vraag of dat kan vanwege haar gezondheid. Sinds Elizabeth afgelopen herfst een nacht in het ziekenhuis moest doorbrengen en ook nog rugproblemen kende, moest ze enkele openbare optredens afzeggen. Dat zorgde niet alleen voor teleurstelling, maar voedde ook speculaties over haar broze gezondheid.