Britse royals feliciteren Harry en Meghan

„De koningin, de prins van Wales en de hertogin van Cornwall, en de hertog en hertogin van Cambridge zijn geïnformeerd en zijn verheugd met het nieuws van de geboorte van een dochter voor de hertog en hertogin van Sussex”, staat in de verklaring die door Buckingham Palace is vrijgegeven namens Elizabeth, prins Charles en Camilla en prins William en Catherine.

Lili wordt achtste in de lijn van troonopvolging. Prins Charles is nog steeds degene die als eerste in aanmerking komt om koningin Elizabeth op te volgen. Zijn oudste zoon prins William is tweede in de lijn van troonopvolging. Archie, het eerste kindje van Harry en Meghan, staat een plekje voor Lili.

De volledige naam van Lili, Lilibet Diana Mountbatten-Windsor, is een eerbetoon aan koningin Elizabeth en prinses Diana. Ze is het elfde achterkleinkind voor de koningin.