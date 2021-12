Claire Foy: ’Seksscènes zijn meest grimmige wat je kunt doen’

„Eigenlijk voel je je uitgebuit als je als vrouw nepseks op het scherm moet uitvoeren. Je kunt niet anders dan je uitgebuit voelen”, vertelde de Britse Foy. „Iedereen kan zijn of haar best doen om ervoor te zorgen dat je je niet zo voelt, maar het is helaas de realiteit.”

Om een aantal intieme scènes kon Foy niet heen. Die waren volgens haar noodzakelijk voor het verhaal, maar het moest wel vrouwelijk blijven. „Ik wilde niet dat het zo’n vreselijke seksuele climax zou zijn die je vaak op het bioscoopscherm ziet”, bekende ze.

Foy is eind deze week te zien in A Very British Scandal op de BBC. Daarin speelt ze de rol van de hertogin van Argyll, Ethel Margaret Campbell. De serie gaat over de spraakmakende scheiding van de Britse hertogin in de jaren zestig. Aan haar kleefden een aantal schandalen zoals drugsgebruik en omkoping. Ook dook een expliciete foto van haar en een onbekende man op, die destijds veel stof deed opwaaien.