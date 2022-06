Breuk met Johnny Depp had ’verwoestend effect’ op Winona Ryder

„Ik heb er nooit over gesproken. Dit is een deel van me dat ik privé houd. Ik heb echt een apart plekje voor die periode in mijn hart”, vertelt Winona aan Harper’s Bazaar.

Winona en Johnny waren vier jaar samen en waren zelfs voornemens te trouwen, maar in 1993 kwam er een einde aan hun sprookje. Een vertegenwoordiger van de actrice stelde destijds dat het koppel simpelweg uit elkaar was gegroeid, maar Depp liet doorschemeren dat onder meer de media-aandacht eraan bij had gedragen dat hun relatie stuk was gelopen. „Het is heel moeilijk om een persoonlijk leven te hebben in deze stad. Ik had gehoopt dat we het nieuwsgierigheidsmonster zouden vernietigen door eerlijk te zijn. In plaats daarvan voedde het het”, verklaarde hij.

Girl, Interrupted

Ryder heeft het sindsdien eigenlijk nooit meer in de media over haar relatie gehad. Bijna dertig jaar blikt ze dan eindelijk terug op de moeilijke periode die volgde toen zij en Depp uit elkaar gingen. Ze maakt daarbij een vergelijking met haar personage Susanna Kaysen in Girl, Interrupted, die achttien maanden in een psychiatrisch ziekenhuis doorbrengt na een zelfmoordpoging.

„Ik herinner me dat ik dit personage speelde. Ik keek naar de valse blauwe plekken en snijwonden in mijn gezicht en worstelde om mezelf als dit jong meisje te zien. Ik vroeg mezelf of ik deze Susanna Kaysen hetzelfde zou behandelen als dat ik mezelf behandel. Ik herinner dat ik mezelf realiseerde dat ik mezelf van binnen beschadigde door niet voor mezelf te zorgen’, legt ze uit. „Het is moeilijk om te omschrijven.” Uiteindelijk schakelde ze de hulp in van een ’ongelooflijke therapeut’ om de breuk te verwerken.

Johnny en Winona ontmoetten elkaar in 1989 tijdens een filmpremière in New York City en maakten het jaar daarop hun verloving bekend. Op het hoogtepunt van hun romance liet Depp ’Winona Forever’ op zijn bovenarm tatoeëren. Na hun breuk veranderde hij dat in ’Wino Forever’.