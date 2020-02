Voorarrest pakt gunstig uit voor A$AP Rocky

Door zijn voorarrest kennen niet alleen jongeren hem nu, zo vertelt A$AP Rocky aan Men’s Style. „Al die oude mensen weten nu ook wie A$AP is. Het is hilarisch. Die mensen zeggen: kijk, die A$AP is eigenlijk zo slecht niet.”

In hetzelfde interview kijkt hij ook nog terug op zijn verblijf in de cel. De maand in voorarrest was bijzonder zwaar, zo vertelt hij. Ook had hij het idee dat hij vanwege zijn donkere huidskleur anders werd behandeld dan witte gevangenen. „Er zou een kans zijn om elke ochtend 30 minuten met andere gevangenen te praten op het dak. Ze zouden me vertellen hoe het ging met mijn zaak, want ik zag continu mijn gezicht op de televisie maar ik versta geen Zweeds. Het was vreselijk, man.” Hij vervolgt: „Mensen daar vertelden me: ik heb mijn moeder al een jaar niet gesproken. Ik heb nog geen rechter gezien. En het waren alleen maar zwarte mensen daar.”