Jon Bon Jovi enorm onder indruk van Harry Styles

„Ik voel me aangetrokken tot de artiesten die ik ken, maar soms stuit je op iemand bij wie de toekomst van de muziekindustrie in goede handen is. Over het algemeen is Harry Styles the real deal. Hij is echt geweldig”, aldus de Bon Jovi-frontman.

Ook zegt de zanger fan te zijn van andere artiesten zoals Taylor Swift en The Killers. „Taylor Swift blijft hier net zo lang als dat ze zelf wil. Ze groeit als persoon en ze groeit als artiest. En als onderdeel van een rockband ben ik nog altijd fan van The Killers. Er zijn veel dingen, oud en nieuw, die voor mij nog werken.”