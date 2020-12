Tino Martin over sobere kerst: ’Geniet gewoon van het leven’

Dat is dan ook precies wat hij anderen adviseert. „Het is even niet anders nu. Leuk is het niet, maar hoe erg is het allemaal echt dat we niemand mogen uitnodigen met kerst?” Samen met zijn vriendin Kimberley brengt hij zijn kerstdagen door. „Lekker samen met m’n vriendin. De hond is onze plus 1. Of samen met m’n hond en dan is mijn vriendin de plus 1”, lacht hij. „Het is maar hoe je het bekijkt.”

Natuurlijk mist ook Tino het optreden voor een groot publiek. „Iedereen wil weer werken. Buiten dat we vrijwel niets verdienen, mis ik m’n leven zoals het was.” In het begin kon hij wel genieten van de rust in zijn leven en niets moeten, maar dat was al snel voorbij. „Toen begon ik het zingen te missen, de mensen, een doel in je leven hebben. Je verliest snel de motivatie.”

Tino greep de kans aan om veel muziek te maken en de studio in te duiken. „Ik heb zulke mooie dingen klaar liggen, een aantal leuke samenwerkingen. Het nieuwe jaar belooft heel veel goeds”, aldus de 36-jarige zanger. „We zijn even gereset en terug naar de basis, maar er ligt veel moois in het verschiet.”