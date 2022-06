Zien: schaatskampioene Irene Schouten getrouwd

De huwelijksvoltrekking van Irene en Dirkjan, die vijf jaar geleden een relatie kregen, vond plaats in het West-Friese Blokker. Het stel woont samen in Hoogkarspel.

In de zomer van 2020 vroeg Dirkjan zijn schaatskampioene ten huwelijk. Aan City vertelde Irene destijds dat haar kersverse echtgenoot op één knie ging bij hun geheime plek aan het IJsselmeer. „Hij vroeg op een maandagavond of we even gingen zwemmen. Dat vond ik vreemd, want het was helemaal geen mooi weer. Toen vroeg hij me daar.”

De 29-jarige Irene Schouten kan terugkijken op een meer dan succesvol schaatsseizoen. Zo won ze tijdens de Olympische Winterspelen goud op de 3000 meter en de 5000 meter, beide in een nieuwe olympisch record, en wist ze bovendien als eerste te eindigen bij de massastart. Ook pakte ze begin maart in het Noorse Hamar de wereldtitel allround.