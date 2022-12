Kanye West: Elon Musk is een half-Chinese genetische hybride

Een nieuwe week, en meteen nieuwe controverse rond Kanye West. De Amerikaanse rapper en presidentskandidaat heeft de extreemrechtse Milo Yiannopoulos, het hoofd van zijn presidentscampagne, de deur gewezen. Dat bevestigt die laatste aan The Daily Beast. „We zijn samen tot de conclusie gekomen dat ik uit zijn team moet stappen. Maar ik ga voor hem blijven bidden en blijf hem geniaal vinden”, aldus Yiannopoulos.

Yiannopoulos is een bijzonder controversieel figuur in de VS. De ngo Anti-Defamation League omschrijft hem als „racistisch, misogyn, xenofoob en transfoob.” Hij staat bekend als een provocateur die voortdurend de grenzen opzoekt en daar ook gretig over gaat. Zo pakte hij er in Amerikaanse media fier mee uit dat hij diegene was die geregeld had dat er een etentje kwam tussen Kanye West en Donald Trump, maar ook – en vooral – dat West op dat etentje vergezeld werd door de extreemrechtse figuren Nick Fuentes en Youtuber Sneako.

Volgens bronnen van The Daily Beast is het ontslag van Yiannopoulos een nieuw teken dat het rommelt binnen de entourage van West. „Het is daar Game of thrones, en elke dag is het The red wedding”, klinkt het. Anders gezegd: elke dag wordt gestreden om de gratie van de rapper om misbruik te maken van zijn fortuin en zijn wispelturige aard.

Musk

Eerder op de dag pakte Kanye op Instagram uit met een bijzonder vreemd bericht. „Ben ik de enige die denkt dat Elon Musk half Chinees kan zijn? Heb je zijn kinderfoto’s ooit al gezien? Neem een Chinees genie en laat dat paren met een Zuid-Afrikaans topmodel en je krijgt een Elon. Ik zeg ’een Elon’ omdat ze er waarschijnlijk tien tot dertig gemaakt hebben en hij de eerste genetische hybride is die blijven hangen is. Hoewel: laat ons Obama niet vergeten.”

Bij de foto schrijft Kanye West dat hij een onderzoek wilt naar de kinderfoto’s van Musk. Hij noemt zichzelf „de toekomstige president van de Verenigde Staten.”

(Tekst loopt verder onder bericht)

De losgeslagen Kanye West heeft zich de voorbije weken bij zowat iedereen onmogelijk gemaakt. Vorige week was hij te gast in een talkshow op het kanaal Infowars van complotverspreider Alex Jones en betuigde daar zijn liefde voor nazi’s en Adolf Hitler. Eerder deed hij tal van antisemitische uitspraken en dook hij in het openbaar op met een ’White lives matter’-shirt.

Daardoor verbraken tal van grote bedrijven als Adidas en Balenciaga hun samenwerking met Ye. Op Twitter is hij niet langer welkom. Nu ook zijn campagneleider niet meer aan boord is, is het maar de vraag of hij nog verder gaat ontsporen.