Piers Morgan en Britse minister willen coronavaccin live op tv innemen

Het is de minister die met het aanbod kwam om zichzelf in een tv-uitzending te laten inenten tegen het coronavirus. Piers Morgan reageerde in Good Morning Britain enthousiast: „Ik kom wanneer dan ook volgende week naar je toe als we dit kunnen doen. Laten we dit samen doen, live op tv. Het zou krachtig zijn, het zou de juiste boodschap afgeven.”

Hancock haastte zich te benadrukken dat de volgorde van mensen die het vaccin kunnen krijgen, afhangt van de medische behoefte. „Maar als we er toestemming voor kunnen krijgen en mensen denken dat het redelijk is, dan ben ik ervoor om het te doen, want als de MHRA (Medicines and Healthcare products Regulatory Agency van het ministerie van Volksgezondheid, red.) een vaccin eenmaal heeft goedgekeurd... dat doen ze alleen als het veilig is. Dus als het iemand anders kan helpen of overtuigen dat ze het vaccin kunnen nemen, dan denk ik dat dat het waard is.”

Er gaan al eerder oproepen in Engeland om premier Boris Johnson of de Queen als eerste het vaccin te geven om hiermee de veiligheid van het vaccin aan te tonen. Parlementslid en voormalig minister Desmond Swayne stelde gisteren nog dat ’de hele regering en zijn ministers en hun geliefden’ als eerste het vaccin moesten nemen om mensen te overtuigen. Vervolgens zouden beroemdheden volgens hem hun invloed moeten doen gelden om het vaccin aan te prijzen.

In Engeland komt vanaf volgende week het goedgekeurde coronavaccin van de Amerikaanse farmaceut Pfizer en de Duitse biotechnoloog BioNTech beschikbaar. Er geldt geen plicht om het virus in te nemen.

