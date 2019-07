Nasrdin Dchar: Nederland is de weg kwijt met boerkaverbod

„In Nederland wonen 17 miljoen mensen. +/-300 vrouwen dragen een boerka. Dat is 0,00001765 procent van de samenleving. En het land is in rep en roer. Nederland, je bent serieus de weg kwijt. #boerkaverbod”, twittert Nasrdin. En deze uitspraak komt de acteur op bakken kritiek te staan. Maar die laat hij niet zo maar over zich heenkomen.

Wanneer iemand zich afvraagt of Nasrdin ’dit ook tegen Marokko zegt waar al jaren eenzelfde verbod geldt’, slaat hij terug met: „Deze mag ook in het rijtje: ga terug naar je eigen land. Wat een niveau. Ik ben een geboren en getogen Nederlander. Ik ben niet op de hoogte van wat er in Marokko verboden is. Maar wel echt heel goed van je dat jij wel op de hoogte bent.”

Ook deelt de acteur nog een sneer uit naar het AD en zijn hoofdredacteur omdat de krant haar lezers duidelijk maakt wat zij mogen doen wanneer ze iemand met een boerka op straat zien lopen.