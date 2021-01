Eva Crutzen vindt zwangerschap ’bizar en bijzonder’

Ze wist dat het bijzonder zou voelen, want ze is niet de eerste in haar vriendenkring die in verwachting is. Maar het zelf meemaken is volgens haar toch wel wat anders. „Dan denk je wel: wat de fuck”, aldus Crutzen in Volkskrant Magazine.

De actrice, bekend van haar optredens in Promenade en Klikbeet, komt de dagen prima door. Na een intense werkperiode heeft ze zichzelf veertien dagen vrijgegeven waarin ze zich voornam films te kijken en te lezen. Dat liep alleen een klein beetje anders af. „Ken je die melding op Instagram dat je ’helemaal bij’ bent. Dat betekent dat je alles wat iedereen heeft gepost, gelezen hebt.”

Eerder deze maand maakte Crutzen bekend in verwachting te zijn van haar eerste kindje met haar vriend Josèff Iping, die programmamaker is bij de VPRO. „Ja even wat vrolijk nieuws na die lockdown ellende. OMG ER KOMT EEN KIND”, schreef ze op Instagram. „We vinden onszelf eindelijk aimabel en tof genoeg om onszelf te gaan kopiëren. En dat dat dan ook nog lukt ja nou ja dat is natuurlijk hashtag MEGA.”