Voor het eerst in 11 jaar Nederlandstalig lied naar songfestival

„S10’s song getuigt van lef en authenticiteit”, zegt Van Stade. „Waar we normaal, naast natuurlijk de naam van de artiest, niets delen in dit stadium over de inzending, durf ik dat dit keer wel te doen. S10 blijft namelijk trouw aan zichzelf en aan haar eigen stijl. Dit betekent dat we na elf jaar Engelstalige inzendingen te hebben geselecteerd, nu een Nederlands lied naar het Eurovisie Songfestival sturen.”

Bekijk ook: Zangeres S10 voor Nederland naar Eurovisie Songfestival

Volgens Van Stade steekt AvroTros zijn nek uit met de keuze voor S10 en staat de selectiecommissie daar „unaniem” achter. „Het belooft opnieuw een bijzondere editie voor Nederland te worden.”

In 2010 was Sieneke de laatste act die het met een Nederlandstalig liedje probeerde op het songfestival. De zangeres kwam in Noorwegen niet verder dan de halve finale met Ik Ben Verliefd (Sha-La-Lie).