Gerard Joling: ’RADIO boycot me opnieuw!’

De nieuwe videoclip van Gerards laatste kerstsingle is een pareltje. ,,Alleen, ik word niet gedraaid op de radio!’’, aldus de zanger. Ⓒ Ferry de Kok

GERARD JOLING heeft er geen goed woord voor over dat zijn kerstsingle Send me an Angel weer nauwelijks wordt opgepikt door de radio. Dj’s bellen hem nog wel eens voor een leuke quote of vlijmscherp commentaar op een actuele kwestie, maar Gerards muziek draaien, doen zij niet of nauwelijks. De zanger heeft nogal wat uit de kast gehaald om dit jaar een prachtig kerstnummer af te leveren, maar de respons? ,,Het is schandalig, ik heb er geen andere woorden voor’’, vertelt hij PRIVÉ.