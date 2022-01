VTM zendt reisprogramma met Marco Borsato gewoon uit

In het programma reist Sergio Herman met Marco Borsato naar Italië. Borsato ligt onder vuur vanwege beschuldigingen van mogelijk seksueel wangedrag. Volgens Belgische media overwoog VTM de uitzending niet te vertonen.

„Via de pers hoorden we over de aantijgingen tegen Marco Borsato”, laat de zender weten. „VTM tilt zeer zwaar aan grensoverschrijdend gedrag. We begrijpen dan ook dat er vragen komen over de uitzending. De opnames van deze aflevering dateren van eind deze zomer, toen er nog geen sprake was van aantijgingen tegen de zanger. Het is op dit moment aan het gerecht in Nederland, niet aan VTM, om zich te buigen over de schuldvraag.”