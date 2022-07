Ferry Doedens is aan het daten: ’We hebben het hartstikke leuk’

De relatie bevindt zich ’in de beginnende fase’, vertelt Doedens. De twee kennen elkaar via via. „En toen zijn we een keertje een biertje gaan doen en dat klikte eigenlijk hartstikke leuk. Dus we zien elkaar geregeld en het is gezellig.”

Of zijn nieuwe vlam straks ook bij Doedens intrekt als zijn net gekochte huis in Amsterdam klaar is, durft de acteur niet te zeggen. „Dat is pas over een jaar en drie maanden klaar”, zegt hij. Maar Doedens sluit het niet uit. „Wie weet. We hebben het hartstikke leuk.”