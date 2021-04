Premium Binnenland

Schaakkampioene (21) herkent zich in Netflix-hit: ’Sadistisch om mannen van 60 te verslaan’

Een Netflix-serie over een briljant Amerikaanse weesmeisje, dat in de jaren 60 een internationaal schaakfenomeen wordt, is dé kijkhit van dit najaar. Jonge schaaksters herkennen zich in het personage uit ’The Queen’s Gambit’. Maaike Keetman (21): „Ik won ook op m’n zesde al van mannen van 60. Ja, he...