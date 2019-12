NOS zet coryfee Theo Verbruggen aan de kant

Volgens Verbruggen heeft de NOS aangegeven „genoeg verslaggevers te hebben en anderen ook een kans te willen geven.” De journalist was inmiddels 25 jaar als verslaggever voor de NOS in dienst. Hij werkte als freelancer voor de omroep.

„Meest indrukwekkend was voor mij dit jaar de aanslag in maart op de tram in Utrecht maar ook destijds de juweliersvrouw uit Deurne die twee overvallers dood schoot”, schrijft Verbruggen. „Vooral indrukwekkend omdat ik er snel bij was. Maar ook mijn eerste buitenland reis destijds voor de radio; Londen waar Richard Krajicek als enige Nederlander Wimbledon won. Ook de jaren dat ik Koninklijk Huis-verslaggever was voor de radio en daardoor heel de wereld heb rondgereisd.”

Lucky TV

De journalist gaat zijn werk als dagvoorzitter verder proberen uit te breiden. Ook gaat hij mediatrainingen geven. „Ik sluit niet uit dat er op andere wijze weer eens een vervolg komt op mijn radio- en tv werk. Maar er zijn nu geen plannen”, voegt hij daaraan toe.

De Brabander werkte zowel voor het Radio 1 Journaal als voor de nieuwsuitzendingen van de NOS op televisie. Ook kwam Verbruggen langs in filmpjes van Lucky TV, wat zijn populariteit op sociale media zeer ten goede kwam. Veel fans reageren dinsdagavond zeer teleurgesteld op het nieuws. Zelfs de burgemeester van Valkenswaard spreekt zijn onvrede over het vertrek van de NOS-coryfee uit.

De NOS bevestigt het vertrek van Verbruggen maar laat dinsdagavond in een summiere reactie weten „geen uitspraken te doen over het personeelsbeleid.”