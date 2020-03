Recensie: ’Onze verslaggever in de leegte’

Een logboek van een ondergang. Dat is Onze verslaggever in de leegte - Ongedateerde dagboeken, het eerste non-fictiewerk van auteur Dimitri Verhulst. Op de voor hem kenmerkende manier schrijft de Vlaming over zijn verslaving aan drank, drugs en seks. Na een onterechte beschuldiging van een Zweedse ex van verkrachting kwam zijn leven in een neerwaartse spiraal terecht, zo blijkt.