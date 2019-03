Dokter Deen terug met 1,7 miljoen kijkers

Misdaadverslaggever Peter R. de Vries keerde donderdag terug op de buis bij SBS6 met zijn nieuwe programma Peter R. de Vries: De Raadkamer. In totaal stemden 548.000 mensen af op de live-uitzending.

Na het nieuws over het vertrek van Humberto Tan bij RTL Late Night keken donderdagavond 572.000 mensen naar de talkshow; behalve op de vrijdagavonden waarop hij direct na The Voice geprogrammeerd staat, scoorde hij lange tijd niet boven het half miljoen kijkers. Het afscheid van Kees Driehuis bij NPO 2-quizprogramma Per seconde wijzer trok 524.000 kijkers. Het NOS Journaal van 20.00 uur was wederom het best bekeken programma van de dag, met 2,3 miljoen.