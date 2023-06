Racistische reacties maakten spelen James Bond ’walgelijk’ voor Idris Elba

De rol wordt al jarenlang gespeeld en daarom heeft ook het publiek indirect iets te zeggen over de gekozen acteur, vindt Elba. Op sociale media reageerden veel fans enthousiast op de plannen om de Luther-ster te casten. „In wezen was het een enorm compliment dat in elke hoek van de wereld - behalve op sommige plekken, waar we het niet over zullen hebben - mensen heel blij waren met het idee dat ik in aanmerking kwam voor de rol”, aldus Elba. „Die kleine groep die niet blij was maakte het alleen zo walgelijk en onaangenaam, omdat het over afkomst ging. Ik was daar de dupe van.”

Elba vindt dat jammer, want hij was heel blij met het aanbod. „Het zit zo: ik vond het een gigantisch compliment. Ik dacht: dit is gestoord!”, zegt de acteur, die het een „hoogtepunt” noemde om gevraagd te worden. „James Bond... Alle acteurs begrijpen dat dit een bepaalde rol is. Het is een begeerde rol.”

