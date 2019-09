Strawberry Fields wordt toeristische trekpleister

John Lennon klom als kind vaak over de muren van het tehuis om rust te vinden in de tuinen van Strawberry Fields, zegt zijn zus Julia Baird. Het was volgens haar „zijn speciale plekje.” In het centrum komt dan ook een speciale tentoonstelling over zijn jonge jaren en worden er trainingen gegeven aan jonge kinderen met een leerachterstand. „Ik denk dat hij het geweldig had gevonden”, zegt Baird. „Want hij was zelf ook niet mainstream en dat wist hij maar al te goed.”

Het kindertehuis in Liverpool was van 1936 tot 2005 in gebruik. Sindsdien is het gesloten en niet toegankelijk voor het publiek. Toch nemen ieder jaar zo’n 60.000 toeristen een kijkje bij de poort van het gebouw.